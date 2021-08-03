الرياضة
صافرات ضد حكيمي بإسرائيل
تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، لصيحات استهجان، من قبل الجماهير التي تابعت المباراة التي جمعت فريقه بليل، أول أمس (الأحد)، لحساب السوبر الفرنسي، بملعب تل أبيب، بسبب موقفه المدافع عن فلسطين. وقابلت الجماهير التي حضرت المباراة الدولي المغربي بصافرات الاستهجان كلما مسك الكرة. وعبر الجزائري إسماعيلأكمل القراءة »
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