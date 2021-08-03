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نصائح تجميلية: الإفراط في غسل الشعر يسبب تساقطه

منذ 5 دقائق
ينصح بغسله بطريقة صحيحة (خاص)
ترغب أغلب النساء في الحصول على شعر كثيف وقوي، والتخلص من مشكل التساقط، إلا أن ذلك يتطلب الاعتناء بالشعر بطريقة صحيحة وتجنب بعض الأخطاء التي تؤثر عليه بشكل سلبي. وينصح الخبراء المرأة التي تعاني مشكل تساقط الشعر، وترغب في تحفيز نمو شعرها سريعا، بتناول المأكولات الغنية بالمعادن والفيتامينات، أو تناولأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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