الرياضة
الجيش في نهائي الكأس للمرة 17
كنادو وضعف التنافسية يقصيان بني ملال والإشادة تنهال على فاندربروك ضرب الجيش الملكي موعدا جديدا مع نهائي كأس العرش للمرة 17 في تاريخه، بعدما فاز على رجاء بني ملال بهدف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب أكادير الكبير، لحساب نصف نهائي المسابقة نفسها. وسيواجه الفريق العسكري منافسهأكمل القراءة »
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