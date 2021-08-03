وطنية
شباط خارج الاستقلال
هاجم نزار بركة واتهمه بـ «الكذبوية» واصفا مناصريه بـ»حترافة» أعلن حميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال، مغادرته الحزب، دون أن يكشف وجهته السياسية المقبلة، مكتفيا بدعوة مناضليه بفاس لإعداد لوائحهم للانتخابات لإعادة أمجاد المدينة وتغيير الذي “قاد فاس وسكانها للهلاك” في إشارة للعدالة والتنمية الذي تولى تسيير الجماعة بعده. وقالأكمل القراءة »
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