حوادث
18 سنة لمتسببين في مصرع 13 “حراك”
أيدت المحكمة العليا الإسبانية الحكم الصادر في حق شخصين، قادا رحلة للهجرة السرية، من السواحل الشمالية للمغرب، عرفت مصرع 13 شخصا. وأدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بتسع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد إدانتهما بجرائم الإضرار بحقوق المواطنين الأجانب، والمساهمة في رحلة “انتحارية” في قارب لا يتوفر على الحد الأدنىأكمل القراءة »
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