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تمديد آجال الحصول على الدعم السينمائي
تحديد موعد جديد لمنظمي المهرجانات والتظاهرات السينمائية أعلن المركز السينمائي المغربي عن تمديد آجال تلقي طلبات الحصول على دعم برسم السنة الجارية لفائدة منظمي المهرجانات والتظاهرات السينمائية، موضحا أن ذلك يتم استثناء، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المغرب بسبب تفشي جائحة كورونا. وحدد المركز السينمائي في بلاغ له الموعدأكمل القراءة »
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