حوادث
وفاة شاب غرقا باليوسفية
لقي شاب مصرعه غرقا، السبت الماضي، في السد المائي بوحوثة الموجود في تراب الجماعة القروية جنان ابيه بإقليم اليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الضحية توجه رفقة عدد من أقرانه إلى السد المذكور من أجل السباحة فيه، نظرا إلى ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة. وكشف مصدر أمني أن الضحيةأكمل القراءة »
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