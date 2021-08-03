الصباح الفني
الباز: لن أشتغل مع المغرورين
أعلن الممثل أنس الباز، عدم تعامله مجددا مع اشخاص وصفهم بـ»المغرورين»، والذين يعتبرون أنفسهم كل شيء في عمل فني تشارك فيه فرقة فنية بأكملها. وكتب الباز تدوينة على صفحته الرسمية على «إنستغرام»، وجه فيها انتقادات مباشرة لأشخاص من المجال الفني لم يذكرهم بالاسم، إذ جاء فيها «أنس وأعوذ بالله منأكمل القراءة »
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