وطنية
“بيجيديون” يحرضون ضد الداخلية
حرض أعضاء من العدالة والتنمية، ضد وزارة الداخلية بعد التشطيب على قياديين من الحزب من لوائح الناخبين، ما جعلهم ممنوعين من الترشح، والتصويت في الانتخابات المقبلة، من قبيل عبد العالي حامي الدين، وعبد الصمد السكال، وآخرين. وتوصل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بطلبات لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطنيأكمل القراءة »
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