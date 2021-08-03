ملف عـــــــدالة
الشذوذ ليس ظرفا مشددا للعقوبة
3 أسئلة إلى * مراد العبودي > ما هي الأسباب وراء انتهاء علاقات شاذة بالقتل؟ > يعد موضوع جرائم القتل والشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع، التي تثير اهتمام الباحثين، في وقتنا الحالي، بسبب انتشار هذه الأفعال الجرمية بشكل ملفت للانتباه في العالم بصفة عامة، وفي الدول الإسلامية بصفة خاصة، خصوصاأكمل القراءة »
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