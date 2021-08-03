الرياضة
خمسة لاعبين يغادرون الزمامرة
تأكدت مغادرة خمسة لاعبين لنهضة الزمامرة، بسبب انتهاء عقودهم مع الفريق، هم محمد حمدان وسعد اللمطي وحمزة المدني وأمين تيغزوي ومحمد الدويك، الذي انتهت إعارته من الرجاء. وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الفريق فتحت باب التفاوض مع هؤلاء اللاعبين، بهدف إقناعهم بتمديد عقودهم، لكن أغلبهم رفضوا، وعبروا عن رغبتهم فيأكمل القراءة »
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