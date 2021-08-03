ملف عـــــــدالة
نـزوات شـاذة تنتهـي بالقتـل
تأنيب الضمير وراء أغلبها وتمثيل بالجثث بدافع الانتقام رغم أن القانون والطبيعة الإنسانية والدين الإسلامي ترفض بشكل قاطع العلاقات الجنسية الشاذة، إذ يقف الفصل 489 من القانون الجنائي، حاسما في مسألة الشذوذ الجنسي أو المثلية، بالنص الصريح على أن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثأكمل القراءة »
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