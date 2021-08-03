الرياضة
“كراطة” بالملاكمة بعد نكسة طوكيو
حل الإدارة التقنية وفتح تحقيق في النتائج والتصريحات اضطرت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة إلى حل الإدارة التقنية، على خلفية النتائج الكارثية، التي حصدها الملاكمون في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وإقصائهم من الأدوار الأولى. وفتحت الجامعة تحقيقا في النتائج المحققة، والتصريحات، التي أدلى بها الملاكم محمد حموت، ويتهم فيها مدربه بالضلوعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا