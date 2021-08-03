الرياضة
رشيد في دوري النتيفي
يشارك يوسفية برشيد في النسخة 33 لدوري أحمد النتيفي، بالسعيدية وبركان، من 12 إلى 22 غشت. ويعرف الدوري مشاركة الراسينغ البيضاوي والمغرب الفاسي وشباب المحمدية والوداد الرياضي والجيش الملكي ومولودية وجدة ونهضة بركان، وسيتم تقسيمها على مجموعتين. وانتهت عقود مجموعة من اللاعبين، مثل محمد بوجاد وعماد الرقيوي وعتيق شهاب وعزيزأكمل القراءة »
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