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الرياضة

الموساوي يقترب من الوداد

منذ 44 ثانية
اتفاق على الصفقة ونصف نهائي كاس العرش أخر التوقيع اقترب الوداد الرياضي من حسم صفقة الظهير الأيسر حمزة الموساوي، لاعب المغرب التطواني، المنحدر إلى القسم الثاني. وذكرت مصادر متطابقة، أن الموساوي سيوقع في كشوفات الوداد، في غضون الأيام المقبلة، بعدما تأخرت الصفقة بسبب نصف نهائي كأس العرش، الذي جمع الفريقينأكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية

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