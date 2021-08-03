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الرياضة

بشاعة البنزرتي

منذ 24 ثانية
عبد الإله المتقي
رسم المدرب فوزي البنزرتي صورتين مقرفتين عن نفسه وعن ناديه، وعن كرة القدم الوطنية، في أقل من أسبوع، لنتأمل: أولا، طريقة احتجاج المدرب على التحكيم في مباراة المغرب التطواني كان مبالغا فيها، وبها قلة احترام كبيرة، لشخص الحكم، وللمشاهدين، ولباقي المتدخلين. وبغض النظر عن وضوح الحالة التحكيمية التي حسم فيهاأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية

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