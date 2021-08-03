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الرياضة

الموسم الكروي في 11 شتنبر

منذ 6 دقائق
ارتباك بالأندية بسبب تأخر الحسم في الموعد وانتشار كورونا ينطلق الموسم الكروي المقبل 2021-2022 في 11 شتنبر المقبل، حسب مصادر مسؤولة من العصبة الاحترافية لكرة القدم. وقالت المصادر نفسها إن الموسم الكروي سيبدأ بإجراء أولى دورات البطولة، في انتظار تحديد المواعد، بعد التعرف على تواريخ المباريات القارية للأندية، والتزامات المنتخبأكمل القراءة »


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