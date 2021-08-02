حوادث
حفل صاخب ينتهي بقتل
مثيرو الضجيج لم يتقبلوا شكوى الضحية من تصرفاتهم فانهالوا عليه بطعنات أردته صريعا اهتزت ابن احمد بإقليم سطات، الجمعة الماضي، على وقع جريمة قتل شاب ثلاثيني على يد ثلاثة أشخاص من جيران أسرته. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن سبب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين الجناةأكمل القراءة »
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