حوادث
اعتقال متاجرين في أدوية فاسدة
فاس تتحول إلى بؤرة لتسويق وترويج مستلزمات طبية خطيرة على الصحة أوقفت الشرطة القضائية بفاس بداية الأسبوع الجاري، شخصين يبيعان الأدوية والمستلزمات الطبية في الشارع العام،على خلفية شكاية تقدمت بها الغرفة النقابية لصيادلة فاس في موضوع بيع أدوية ومستلزمات طبية بالشارع العام وبمحل «بارا فارماسي». وانتقل فريق من الشرطة القضائية،أكمل القراءة »
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