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الزكادري يصدر “سرديات تشكيلية”
صدر حديثا للتشكيلي والناقد شفيق الزكاري كتاب جديد بعنوان “سرديات تشكيلية” في طبعة أنيقة من الحجم المتوسط، تقع في 287 صفحة و تتضمن أعمالا فنية بالألوان. ومما جاء على ظهر غلاف الكتاب، الصادر عن دار القلم العربي للنشر والتوزيع، كلمة للمؤلف قال فيها ” هذا الكتاب ليس تصنيفا لتجارب تشكيليةأكمل القراءة »
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