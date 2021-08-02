الأولى
خلافة غويلي تقود الطالب عمر إلى المرادية
ظهوره هناك له أكثر من دلالة سياسية بالنسبة إلى صراع الأجنحة في الجبهة بقلم: الفاضل الرقيبي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين الماضي، قصاصة إخبارية مفادها تقديم عبد القادر الطالب عمر أوراق اعتماده “سفيرا لبوليساريو” لدى الجزائر! قد يبدو الأمر عاديا إذا اعتبرناه استفزازا ضمن سلسلة التصعيدات المتتالية تجاه المغرب، منذأكمل القراءة »
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