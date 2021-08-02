الرياضة
الحواصلي يرفض التمديد للحسنية
رفض عبد الرحمان الحواصلي، حارس حسنية أكادير، تمديد عقده لموسمين إضافيين، مفضلا تغيير الأجواء، بعد أربع سنوات قضاها بالفريق. وعلمت «الصباح» أن مستحقات الحواصلي العالقة في ذمة مكتب الحسنية منذ سنوات، وراء اتخاذ قرار عدم تجديد العقد. وبدأ الحواصلي مسيرته الكروية بالنادي المكناسي، ومنه إلى الرجاء، قبل أن ينضم إلىأكمل القراءة »
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