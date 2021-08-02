اذاعة وتلفزيون
الشكيري يصور “الكنات”
مسلسل من بطولة بوطازوت يدور في قالب اجتماعي كوميدي ينشغل حاليا المخرج إبراهيم الشكيري بتصوير مشاهد أحد أعماله التلفزيونية وهو مسلسل بعنوان “الكنات” من إنتاج قناة “الأولى”. وقال إبراهيم الشكيري ل”الصباح” إن العمل يتناول مجموعة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي في قالب لا يخلو من الفكاهة، موضحا أنه اختار ثلةأكمل القراءة »
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