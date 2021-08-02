الرياضة
هل يستمر الأندلسي بالرجاء؟
رؤساء سابقون يضغطون لاستمراره والفريق يحاول إقناع الزنيتي يدفع رؤساء سابقون في اتجاه استمرار رشيد الأندلسي، رئيسا للرجاء، لفترة معينة، خلال الجمع الذي ينعقد في 27 غشت الجاري. ويحاول الرؤساء السابقون من خلال عقد اجتماعات مسترسلة، مع بعض فعاليات الرجاء، إقناع الأندلسي بالبقاء، إلى حين إيجاد رئيس مناسب قادر علىأكمل القراءة »
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