الرياضة
فضائح طوكيو تصل البرلمان
الفريق الاستقلالي دعا لجلسة طارئة واعتبر النتائج كارثية ومؤلمة وصلت النتائج الكارثية للأبطال الرياضيين المغاربة في أولمبياد طوكيو إلى قبة البرلمان، بعدما وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، طلبا عاجلا، إلى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، من أجل مناقشة ما أسماه “فشل” البعثة المغربية في الألعاب الأولمبية. وبعثأكمل القراءة »
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