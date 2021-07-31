وطنية
حملة باردة لانتخابات الغرف
اللامنتمون في الصدارة والنساء الأضعف تمثيلية و20 حزبا عانت لتغطية الدوائر انطلقت الحملة الانتخابية لنيل مقاعد الغرف المهنية منذ الأربعاء الماضي، بشكل بارد وباهت كأن لا أحد سمع بها، إلا من خلال نشر بعض الملصقات في مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يناقش زعماء وقادة أحزاب، انتخابات الغرف المهنية، كأنها بدون قيمةأكمل القراءة »
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