الرياضة
تطوان
تهاوي المغرب التطواني إلى القسم الثاني، يفرض قراءتين: الأولى هي أن الفريق كان قبل سنوات معدودة بطلا للمغرب مرتين، وشارك في كأس العالم للأندية، بل كان رائدا في التكوين والبنيات التحتية، ما يعني أن أخطاء جسيمة تم اقترافها، جعلته يصل إلى حيث وصل من ترد وهشاشة. فالنادي دفع ثمن سوءأكمل القراءة »
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