افتتاحية
هنا المملكة
لا مناص من الحساب وأداء فاتورة عشر سنوات من الهدر التنموي والاجتماعي، حكم فيها العدالة والتنمية بالطول والعرض، وتوفرت له جميع الإمكانيات لتحقيق الفارق، لكنه لم يفعل. انتهت سنوات “البذخ”، وحان وقت إطلاع الشعب على الحصيلة المحققة التي لا سبيل للهروب منها (مرة أخرى) إلى قاموس التماسيح والعفاريت والجن، أوأكمل القراءة »
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