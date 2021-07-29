الرئيس الصيني يبارك للملك عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وعبر الرئيس الصيني، في هذه البرقية، باسم الحكومة والشعب الصينيين وباسمه الشخصي ، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والتوفيق لجلالة الملك، والازدهار للمملكة ، والسعادة للشعب المغربي الصديق.

ومما جاء في برقية جين بينغ “تحت قيادة جلالتكم ، بذلت الحكومة والشعب المغربيان كافة الجهود لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية، وحققا نتائج مميزة”.

وبعد أن عبر الرئيس الصيني عن “تشبثه الكبير” بتطوير العلاقات بين الصين والمغرب، أكد عزمه على العمل سويا مع جلالة الملك من أجل تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون العملي ومواصلة التعاون في مكافحة (كوفيد-19)، بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية-المغربية إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.