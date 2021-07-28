الأولى
تحت الدف
توصل القضاة الجالسون والواقفون، والمتمتعون بلحظات استجمام في الشواطئ الخاصة والمسابح المحروسة بـ”دليل للعملية الانتخابية”، بصياغة مشتركة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يفترض في الموجه إليهم مواكبة الانتخابات، بدءا من المرحلة الممهدة التي انطلقت، منذ الجمعة الماضي، لأجل تقديم تصريحات الترشيح، لكن يبدو أن العطلة القضائيةأكمل القراءة »
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