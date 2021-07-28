الرياضة
فضيحة باعلا تخيم على وفد الأولمبياد
الملاكم نفى عض منافسه وعقوبات تنتظره والمدير التقني يتوعد حاول يونس باعلا، ملاكم المنتخب الوطني، عض منافسه النيوزيلندي نياكا دافيد، خلال المباراة التي جمعتهما، صباح أمس (الثلاثاء)، لحساب وزن أكثر من 81 كيلوغراما، ضمن منافسات الدور الأول من الألعاب الأولمبية، التي تحتضنها طوكيو إلى غاية 8 غشت المقبل. وأثارت واقعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا