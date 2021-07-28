وطنية
قضية التشطيب… الداخلية تصفع “بيجيدي”
حامي الدين والسكال أكدا أنهما يقطنان خارج الرباط صفعت وزارة الداخلية، قيادة العدالة والتنمية، واتهمتها بخرق القانون، معتبرة رواية كل من عبد الصمد السكال، وعبد العالي حامي الدين غير صحيحة وتتضمن مغالطات، وبذلك تستمر حرب كسر العظام بين وزارة الداخلية، والعدالة والتنمية. وأفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارةأكمل القراءة »
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