الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي رافق محسن متولي الرجاء الرياضي إلى فاس، لمواجهة المغرب الفاسي، مساء اليوم بداية من السابعة، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة. وعقد متولي جلسة صلح مع لسعد الشابي، مدرب الفريق، لطي الخلافات السابقة، والعودة إلى أحضان فريقه الذي يستعد لخوض نهائي الكأس العربية، فيما يوجد باقي اللاعبين تحت تصرفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا