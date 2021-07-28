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حوادث

قتلى في دهس بسيارة بطنجة

منذ دقيقة واحدة
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم على الفور بطنجة، وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، مساء الأحد الماضي، بعد أن دهستهم سيارة خفيفة كان سائقها تظهر عليه حالة سكر متقدمة، ما خلف حالة من الحزن والألم في نفوس كل المواطنين، بما فيهم رجال الأمن والوقاية المدنية، الذين عاينوا هذا الحادث المؤسف. وأفاد مصدرأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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