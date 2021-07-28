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فنانو تاونات يقاطعون مهرجان العيطة الجبلية
“تهريبه” لتازة أغضبهم وفعاليات وجمعيات ومندوبية الثقافة بفاس في “قفص” الاتهام أعلن فنانو وموسيقيو تاونات مقاطعتهم للمهرجان الوطني للعيطة الجبلية احتجاجا على «تهريب» دورته التاسعة المرتقبة بين 28 و30 يوليوز الجاري، إلى مدينة تازة، رغم أن لا علاقة لها بهذا الفن الجبلي، واستغربوا إقصاء الإقليم من مثل هذه التظاهرات التيأكمل القراءة »
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