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العثماني: التشطيب خشونة وتحايل

منذ 11 دقيقة
انتقد الترحال الحزبي واشتكى “التضييق على حزبه كلما اقتربت الانتخابات” أكد سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، أن البرنامج الانتخابي لحزبه، ينبني على حصيلة حكومية وجماعية للأغلبية، وصفها بـ “المشرفة”، مؤكدا أنه يتحدث بكل شجاعة ووضوح عن ذلك. واستغرب المتحدث نفسه من وصف حصيلة حكومته بأنها لا شيء، مبرزاأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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