الرياضة
تدخلات تثني مسيري الجديدة عن الاستقالة
تراجع الأعضاء الأربعة المستقيلون من المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي، عن قرارهم. وعلمت “الصباح” أن عامل إقليم الجديدة محمد الكروج استقبل أول أمس (الاثنين) الأعضاء المستقلين الأربعة نور الدين بلفيزة وعبد اللطيف بلبير وعبد الحكيم الصغير ونور الدين قيسوب، بحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة وعضوين بالمكتب المسير، ومحمد الزاهيديأكمل القراءة »
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