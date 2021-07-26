2205 إصابة جديدة و2823 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2205 إصابة جديدة بكورونا المستجد و2823 حالة شفاء و22 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 12 مليون و61 ألفا و160 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و864 ألف و912 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 581 ألفا و477 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 546 ألفا و426 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9611، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (6)، وسوس-ماسة (5)، ومراكش-آسفي (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات فاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة، والرباط-سلا-القنيطرة، والعيون-الساقية الحمراء، ودرعة-تافيلالت.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (512)، وسوس-ماسة (456)، ومراكش-آسفي (432)، ويني ملال-خنيفرة (145)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (125)، والرباط-سلا-القنيطرة (118)، وفاس-مكناس (97)، وكلميم-واد نون (92)، والشرق (86)، والعيون-الساقية الحمراء (49)، ودرعة-تافيلالت (49)، والداخلة-واد الذهب (44).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 25 ألفا و440 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 734 حالة منها 25 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 23,2 في المائة.