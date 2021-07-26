أخبار وطنية ورياضية مثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح

“سماسرة الانتخابات يلغمون الضواحي”…”زيادات حارقة في حليب الأطفال”…”بطولـة الكرة… دورة الحسابات”…”صفقات مشبوهة في الوقت الميت”…”العثماني يدفع مموني الحفلات إلى السجون”…”قضاة أمام المجلس “التأديبي”… “لا عزاء للكارهين… “مرحبا بيكم في بلادكم”… “استغلال قاصر جنسيا يورط دركيا”… ملف خاص بعنوان “مختلـون عقليـا…الخطر الصامت”… “كورونا يعود بقوة”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.