وطنية
كورونا يهدد الحملات الانتخابية
لفتيت لن يسمح لزعماء الأحزاب بخرق الاحترازات الصحية بإقامة الولائم وضعت الحكومة يدها على قلبها خوفا من تأثير تصاعد عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا، وارتفاع عدد الحالات المحالة على الإنعاش والخاضعة للتنفـــــــــــس الاصطناعــــــــي، والتـــــــي توفيــــــت، والنشيطة، على الحملات الانتخابية، ولم لا تأجيل الانتخابات، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأوضحت المصادرأكمل القراءة »
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