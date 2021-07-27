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حوادث

إيقاف سارق سائح بفاس

منذ دقيقة واحدة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، ذاسوابق متعددة عمره 30 سنة، لتورطه في قضية سرقة باستعمال العنف طالت مواطنا من جنسية أجنبية اعترض سبيله بالمدينة العتيقة، وهدده باستعمال سلاح أبيض قبل أن يسلبه ما بحوزته من مال وهاتف. وأوقف المتهم من طرف أمن المنطقة الأولى بعدأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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