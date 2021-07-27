الرياضة
حرب الرئاسة تندلع بـ “الكاك”
حوماد ودومو يخوضان السباق وجمع عام ساخن يلوح في الأفق علمت «الصباح» أن السباق على رئاسة النادي القنيطري انطلق منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد تقديم علي الرماش، الرئيس الحالي، استقالته رسميا. وتأتي استقالة الرماش استجابة لطلب المنخرطين والجمهور القنيطري، الذي طالبه بالتنحي، بعد سقوط الفريق إلى القسم الوطني للهواة، فضلاأكمل القراءة »
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