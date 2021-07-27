أسواق
تراجع عمليات التسديد نقدا
ثقة المستهلكين بالمغرب في الأداء الرقمي تزايدت خلال الجائحة أكدت دراسة ميدانية، قامت بها شركتا “فيزا” و”إتش بي إس”، الرائدتان في حلول وخدمات الأداء الرقمي الإلكتروني، تراجع عمليات التسديد نقدا عند الاستلام، بنسبة 86 في المائة، خلال الجائحة، وسط تزايد ثقة المستهلكين في وسائل الأداء الرقمية بالمغرب، واستعمالها سواء في المتاجرأكمل القراءة »
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