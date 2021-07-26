حوادث
الحبس للحام متهم بالتغرير بقاصر
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة لحام والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بقاصر نتج عنه افتضاض والسرقة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة. وتفجرت فصول هذه القضيةأكمل القراءة »
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