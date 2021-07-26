حوادث
التعويض في قضية حفصة لا يجبر الضرر
إدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا و200 ألف تعويضا للضحية لم تحدد بعد هيأة دفاع حفصة بوطاهر، إن كانت ستستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم عمر الراضي بشأن واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها أم لا، بعد أن أدانت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، زوال الاثنين الماضي، الراضي بست سنوات سجنا نافذا،أكمل القراءة »
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