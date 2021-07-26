الرياضة
الجيش… العودة من بعيد
يشارك للمرة 20 في المسابقات القارية ونهائي الكأس أولوية انتظر الجيش الملكي سبع سنوات للعودة مجددا إلى المسابقات الإفريقية، بعد انفراده بالمركز الثالث بالبطولة مؤقتا، الذي يخول له المشاركة في كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف». ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا التعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندربروك، الذي نجحأكمل القراءة »
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