المنتصر بالله رئيسا أولا لاستئنافية الرباط

تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين منير المنتصر بالله، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالرباط، وفق ما جاءت بها التعيينات الأخيرة، والتي طالت عددا من محاكم المملكة، والتي شملت 104 مهمة.

وشغل المنتصر بالله في المهمة السابقة، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بخريبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن منير المنتصر بالله، من مواليد 29/08/1965 بمدينة وادي زم، من اب قاضي ولج سلك القضاء سنة 1992، ليعين قاضيا بابتدائية الفقيه بن صالح الى حدود 1997.

وانتقل بعدها كقاضي ببرشيد الى حدود سنة 2005، عين قاضي بتجارية البيضاء.

وفي سنة 2011 عين رئيس إبتدائية وادي زم، و بعدها رئيس ابتدائية المحمدية الى حدود سنة 2018، ليعين رئيس المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء الى غاية نونبر 2019، حيث عين رئيسا اولا باستئنافية خريبكة.