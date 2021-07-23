بعد موافقة ملكية … تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وشملت هذه التعيينات 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة46,22 %من مجموع المسؤوليات القضائية، وتميزت بإسناد المسؤولية لـ 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة (بنسبة 48,07 % : مسؤولًا جديدا).

وتميزت التعيينات بإسناد المسؤولية ل6 سيدات قاضيات، بمحكمة الاستئناف بورزازات والمحكمة الابتدائية بالعيون وثالثة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبالباقيات أسندت لكل منهم مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالبيضاء وفاس وطنجة.

وإليكم لائحة التعيينات :