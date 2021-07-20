رسائل تهاني للملك من السعودية والأردن

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني، وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات، إنه سميع مجيب”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلين الله أن يعيده على جلالتكم، وعلى شعبكم الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى أمتنا الإسلامية بالعزة والتمكين”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “فيطيب لي أن أغتنم مناسبة احتفالات الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، لأبعث إلى جلالة أخي العزيز، باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بأحر التهاني القلبية وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمون بدوام الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.