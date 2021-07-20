زعيتر: سأتابع من يزج باسمي في قضايا مشبوهة للإساءة للمغرب

أكد عمر زعيتر، البطل العالمي في الكيك بوكسينغ والمصارعة الحرة، أنه تفاجأ بمكالمة هاتفية من صحافية ألمانية، باسم كريستينا لودفيغ، تبلغه بأنها مدافعة عن حقوق الألمان في مواجهة السلطات المغربية !

وأوضح زعيتر في تدوينة له نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي، أن الصحافية أبلغته أنه كان ضحية تجسس دون أن يشعر بذلك، قبل أن يجيبها بوضوح، بالقول إنه مغربي قبل أن يكون ألمانيا، وأنه رياضي ولا علاقة له بهذا الموضوع.

وعبر زعيتر عن استغرابه، مبرزا أنه لا يعلم دوافع هؤلاء الأشخاص من خلال هذا الاتصال.

وزاد زعيتر قائلا في تدوينته، إنه أراد إبلاغ هؤلاء الأشخاص، وحتى الذين وضعوا اسمه في لائحة ما دون علمه، أنه لا يقبل باستغلاله أو استعمال اسمه، وأن يزجوا به في قضايا مشبوهة، وأنه لن يقبل باستخدام اسمه لتشويه سمعته أو سمعة بلده المغرب.

وأوضح زعيتر أنه سيلجأ للقضاء ضد هؤلاء الأشخاص، إذا واصلوا إقحامه في قضايا مماثلة.